Захарова рассказала об отсутствии «гендерных разнорядок» в российской дипломатии

В российской дипломатии нет искусственного продвижения по половому признаку и «генденрых разнорядок», рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью РИА «Новости».

«Особенностью нашей дипломатической службы является то, что у нас нет никаких так называемых разнарядок гендерных: в каком количестве кого брать, сколько должно быть мужчин, сколько должно быть женщин», – поделилась Захарова.

По ее словам, в российской дипломатии ставка делается в первую очередь на профессионализм сотрудника. Сама Захарова оценила такой подход как правильный.

При этом представитель МИДа подчеркнула, что время, когда дипломатия была «мужской профессией» уже ушло, многие высокие посты в министерстве занимают женщины.

«У нас уже достаточно долгое время дипломатия российская имеет много прекрасных женских лиц», – добавила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта.