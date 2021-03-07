Французский политик призвал использовать «Спутник V»

Франции следует отказаться от политизированного подхода к вакцинам от коронавируса нового типа и начать применение российского препарата «Спутник V», уверен лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Мелашнон. Его слова приводит ТАСС.

Политик счел позицию властей Франции по «Спутнику V» «глупой», так как находившиеся в России французские эксперты подтвердили эффективность препарата.

«Я считаю, что в данном случае национальное происхождение вакцины не имеет ни малейшего значения <...> Необходимо отказаться от идеологизированного подхода к проблемам здравоохранения. Если где-то существует качественная вакцина, ее следует импортировать во Францию», – подчеркнул Мелашнон.

Он также призывал власти страны использовать кубинскую вакцину от COVID-19 «Соберана 02».

Ранее представитель французского правительства заверил, что Франция заинтересована в доступе к эффективным вакцинам от коронавируса из России и других стран.