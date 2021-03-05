МИД РФ пообещал «порадовать» США ответным списком санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона в скором времени опубликует ответный стоп-лист граждан США.

«Учитывая, как они [США] себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведется. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то ее нет», — сказала Захарова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об ответных мерах РФ на американские санкции.

Соединенные Штаты вслед за Европейским союзом заявили 2 марта о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия», а также конкретные физические лица.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что принятое Вашингтоном решение — это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы. Там добавили, что ответ на санкции против России будет необязательно зеркальным.