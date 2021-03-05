МИД Украины сообщил о намерении разрешить второе гражданство

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не с Россией. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

На сегодняшний день идет работа над необходимыми законодательными изменениями. Он также отметил, что является сторонником данной идеи.

По его словам, позиция МИД Украины в отношении двойного гражданства благожелательна к любым государствам, «которые не несут никакой угрозы».

Ранее в Верховную раду Украины был внесен законопроект, разрешающий жителям страны иметь двойное гражданство, в том числе российское.