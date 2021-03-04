Кремль подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ России Королева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ России Сергея Королева.

«Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее РБК со ссылкой на два источника сообщал о назначении генерал-полковника Королева первым замдиректора ФСБ.

Королев до этого руководил Службой экономической безопасности ФСБ.