Кремль подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ России Королева
Катерина Медведева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ России Сергея Королева.
«Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ. Действительно, Королев назначен первым заместителем директора службы», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее РБК со ссылкой на два источника сообщал о назначении генерал-полковника Королева первым замдиректора ФСБ.
Королев до этого руководил Службой экономической безопасности ФСБ.
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