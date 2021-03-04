Губернатор Нью-Йорка отказался уходить в отставку из-за обвинений в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался уходить в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах от нескольких женщин, сообщает Bloomberg.

«Я был избран жителями штата Нью-Йорк. Я не собираюсь уходить в отставку. Я собираюсь выполнять работу, для которой был избран», – заявил Куомо.

При этом он подчеркнул, что поддерживает права женщин. По его словам, своим поведением он не хотел кому-либо навредить.

«Я не знал, что заставляю людей чувствовать дискомфорт. Я никогда не хотел причинить кому-либо вред или боль», – отметил губернатор.

Ранее две бывшие сотрудницы Куомо пожаловались на домогательства с его стороны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал губернатора штата уйти в отставку, если будет доказана его вина.