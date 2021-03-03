Саркози получил тысячи писем с поддержкой после вынесения приговора

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что получил тысячи писем поддержки после вынесенного судом обвинительного приговора. Об этом сообщает телеканал LCI.

Кроме того, он выразил благодарность всем, кто поддержал его.

При этом экс-глава государства подчеркнул, что его вина так и не была доказана в рамках судебного процесса по делу о коррупции, следствие по которому длилось в течение семи лет.

«Я не склоню голову, потому что меня обвиняют в том, чего я не совершал. Это несправедливо, я буду бороться до конца».

Ранее стало известно, что Парижский суд приговорил Саркози к трем годам тюремного заключения, два из которых условно, то есть фактически ему грозит один год заключения. В настоящее время решение суда пока не вступило в силу.