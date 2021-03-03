Власти США пообещали больше не устанавливать силой демократию в других странах

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон больше не будет свергать политические режимы других государств, поскольку это не приносит результата, сообщает Financial Times.

«Мы не будем продвигать ее (демократию) через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения ни были, это не работало», — объяснил Блинкен.

Нынешнее американское руководство не отказывается от поддержки демократии, добавил госсекретарь. По его словам, Вашингтон будет побуждать к демократическим реформам, выступая в качестве примера для других стран.

Хотя Блинкен сказал, что нет никаких сомнений в «хрупкости» американской демократии, он также полагает, что США «способны объединить страны для решения проблем, которые ни одна страна не может решить самостоятельно».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз теряет суверенитет из-за Вашингтона.