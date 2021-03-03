В Литве заявили, что не выдадут Тихановскую Белоруссии
Карина Казанцева
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Литва не выдаст лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, если Минск направит соответствующий вопрос. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Мантас Адоменас в эфире Deutsche Welle.
«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям», — сказал Адоменас.
По его словам, любой запрос по выдаче Тихановской будет «чисто ритуальным действием», потому что Минск заранее знает ответ.
Ранее Тихановская заверила, что у Минска останутся хорошие отношения с Москвой.
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