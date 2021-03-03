МИД Китая прокомментировал вмешательство ЕС и США в дела России

В Китае считают, что дело Алексея Навального — это внутреннее дело России, внешнее вмешательство в которое недопустимо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбина.

«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — сказал Вэньбин.

Китайский дипломат добавил, что через организацию консультаций и ведение разумного диалога у России, США и стран Евросоюза есть шанс разрешить этот вопрос. Вэньбин полагает, что государствам необходимо улучшить взаимопонимание, а не прибегать к угрозам и применению односторонних санкций.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел новые персональные санкции против России. В санкционный список попали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСИН Александр Калашников.