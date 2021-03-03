Украина вышла из соглашения СНГ о сотовой связи

Украина вышла из подписанных соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ) о сотрудничестве в сфере сотовой связи. Об этом написал представитель кабмина в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook в среду, 3 марта.

«На сегодняшнем заседании кабмина был рассмотрен и одобрен проект закона «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи», — сообщил политик.

Он отметил, что за время после подписания украинской стороной соглашения оно не нашло практической реализации.

Мокан также добавил, что сотрудничество Украины с государствами СНГ в сфере телекоммуникаций может осуществляться на основании двусторонних и многосторонних международных договоров, например, в рамках Международного союза электросвязи.

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