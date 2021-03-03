МИД РФ: США «вещают в пустоту» своими заявления о санкциях против России

США «вещают в пустоту» своими заявлениями о санкциях против России и посылаемых российской стороне сигналах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, эти заявления американского госдепа напоминают сломанный звуковой извещатель.

«Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что у Соединенных Штатов словно стоит программа на 500 млн сигналов, и эти сигналы выдаются один за другим.

«Они в какую-то пустоту вещают в абсолютную. Если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили, и дальше он идет мимо», — подчеркнула представитель МИД РФ.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг США опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.