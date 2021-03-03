В Кремле не знают о какой-либо американской помощи РФ, которую намерены прекратить США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления США о том, что они прекращают оказание помощи России в рамках антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции против России. В США заявили, в частности, что прекратят оказание помощи России за исключением срочной гуманитарной помощи.

«Я не могу припомнить, какую помощь оказывала Америка России. Поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос», — сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление американской стороны.

США запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты РФ. Кроме того, Вашингтон включил Россию в список стран, которым запрещен экспорт оборонных технологий.