Байден: жизнь вернется к норме через год

Президент США Джо Байден надеется, что жизнь в США вернется в прежнее русло с окончанием пандемии примерно через год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меня предупреждали не давать ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем точно, но я надеюсь, что к этому времени в следующем году мы вернемся к норме, возможно, и раньше», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналистов.

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