Аваков заявил, что не отдаст русский язык России

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РИА «Новости»

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление Аваков сделал в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона», отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.

«Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит (одной только) России. В Украине государственный язык — украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — сказал Аваков.

По его словам, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.