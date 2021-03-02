Зеленский привился вакциной AstraZeneca от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сделал прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca (Covishield) вместе с украинскими силовиками. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та самая Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена на Украину первой и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — рассказал Зеленский.

Ранее стало известно, что здоровье украинских врачей, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратом Covieshield/AstraZeneca, ухудшилось.