В Совфеде назвали санкции Запада «подтасовкой улик»

Санкции Евросоюза и США, введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным, являются «подтасовкой улик». Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, пишет РИА «Новости».

«Решение ЕС и США — это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего», — сказал Косачев.

По словам политика, «виновных» даже не определяют, их назначают без принципа презумпции невиновности. Он подчеркнул, что если бы Запад хотел найти истину, было бы проведено полноценное расследование.

Ранее США и Евросоюз ввели санкции против России из-за Навального.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращению в РФ его задержали.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.