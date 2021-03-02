Песков назвал неэффективными санкции против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политика санкций в отношении России не достигает своей цели.

В Кремле после информации о возможных новых антироссийских санкциях США посоветовали задуматься об эффективности продолжения рестрикционной политики тем, кто ее осуществляет.

Кроме того, Песков отметил, в России будут ориентироваться только на собственные интересы.

«Наверное, неуместно обсуждать невведенные санкции. И, конечно, последнее, что мы хотели бы делать, это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться», — заявил пресс-секретарь.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным во вторник, 2 марта.