Послы ЕС одобрили начало процедуры по санкциям против РФ из-за Навального

Послы 27 стран Европейского союза одобрили начало процедуры введения новых антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран.

«Постоянные представители одобрили введение санкций», – заявил источник.

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что российская сторона найдет способ ответить на новые санкции Евросоюза, при этом ответ может быть асимметричным.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились ввести новые санкции в отношении ответственных за события, связанные с Алексеем Навальным.