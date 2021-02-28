Тихановская спрогнозировала срок ухода Лукашенко с поста

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко уйдет с поста весной. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

«Режим Лукашенко падет в этом году. Я думаю, он уйдет весной», — сказала Тихановская.

Кроме того, она выразила надежду на прочный союз между новой администрацией США и ЕС, которые будут наращивать давление.

Ранее Тихановская заявила, что готова обеспечить главе государства Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он покинет пост.