Оппозиция Армении встретила овациями отказ президента отправить в отставку главу Генштаба

Собравшаяся у парламента Армении оппозиция встретила овациями решение президента Армена Саркисяна не подписывать указ об отставке главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна, передает корреспондент РИА «Новости».

По данным агентства, на субботний митинг вышли несколько тысяч человек. Когда на сцену поднялся лидер оппозиции Вазген Манукян и объявил о решении президента республики, то толпа начала аплодировать.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом.