Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться для снижения угрозы ядерной войны

Экс-президент СССР Михаил Горбачев попросил действующих глав России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена встретиться, поговорить и сделать все, чтобы избежать ядерной войны между странами.

В беседе с «Интерфаксом» он вспомнил свой опыт общения с бывший президентом США Рональдом Рейганом. Горбачев утверждает, что 40-й президент США до переговоров он был «самым отпетым консерватором», но потом стал очень активным участником переговорного процесса.

«Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — «не бычиться друг на друга». Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением», — заявил Горбачев.

При этом и у России, и у США есть очень большой опыт для ответа на вопрос: «Куда и как надо идти», считает бывший президент Советского Союза.

«Используя опыт прошлого, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого», — резюмировал Горбачев.

Байден и Путин созвонились практически сразу после инаугурации нового президента США. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден «не сдерживался» во время разговора с Путиным.