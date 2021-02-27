Посол США в Москве посетил место убийства Бориса Немцова

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Мемориал памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту спустя 40 дней после убийства политика... Мемориал памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту спустя 40 дней после убийства политика...
Мемориал памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту спустя 40 дней после убийства политика...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Посол США в России Джон Салливан посетил Большой Москворецкий мост, где был убит политик Борис Немцов. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан», — написала она в Twitter.

Росс добавила, что Немцов продолжает быть примером для тех, «кто добивается правосудия, прозрачности и свободы».

Борис Немцов, занимавший в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве, был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.