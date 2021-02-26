В Раде заявили, что закона и демократии на Украине больше нет

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний», что на сегодняшний день на Украине «больше нет» закона и свободы слова.

По его словам, в стране также «окончательно уничтожена демократия».

Парламентарий считает, что дальше будут арестовывать оппозиционных политиков. «Я понимаю, что в дальнейшем начнутся системные аресты. Причем, без каких-либо оснований, в нарушение всех существующих законов. И их не остановят ни депутатские корочки, ни должности, ни положение в обществе», — сказал Кива.

Он выразил уверенность, что эти «беспредельщики» будут идти «до конца».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости». 26 февраля журналисты вышеуказанных телеканалов объявили о создании нового канала «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), который начал вещать в этот же день. Спустя некоторое время он был отключен от вещания на Украине.