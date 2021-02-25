Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии до 28 февраля 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Брюсселя.
Речь идет об «ограничительных мерах в отношении высокопоставленных официальных лиц за репрессии, запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов Белоруссии, а также в отношении причастных к фальсификации выборов».
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сравнила санкции ЕС против Белоруссии с насмешкой.
Протесты в стране начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.