Пашинян призвал начальника Главного штаба покинуть пост добровольно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна уйти в отставку добровольно. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Пашиняна, он переговорил с президентом Армении Арменом Саркисяном, который отказывается уволить Гаспаряна.

«Он (Саркисян) присоединяется к госперевороту? Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдет, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа», — сказал Пашинян.

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна и его правительства с утра 25 февраля. Между тем глава кабмина участвует в шествии своих сторонников, после чего на площади Республики в 15.00 мск начнется созванный им митинг.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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