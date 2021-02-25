Пашинян приказал военным заниматься своим делом

Премьер Армении Никол Пашинян выступил на митинге с обращением к военным, передает «Интерфакс».

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить», — сказал он.

По словам премьера, некоторые лица попытались втянуть армию в антигосударственный процесс, и заявление генштаба ВС Армении — это попытка военного переворота.

Пашинян также отметил, что многие генералы и офицеры подписали заявление с требованием о его отставке под давлением вышестоящего руководства.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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