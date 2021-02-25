Экс-президент Армении Кочарян призвал народ поддержать Вооруженные силы страны

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал жителей страны поддержать военных, выступивших за отставку действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Власти, проигравшие войну (конфликт в Нагорном Карабахе осенью 2020 года) и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», — подчеркнул второй президент Армении.

Политик предложил встать рядом с вооруженными силами, рядом с армянской армией.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.