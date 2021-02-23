Киев выразил Москве протест после нападения на сотрудника генконсульства

МИД Украины выразил протест внешнеполитическому ведомству России после того, как на охранника генконсульства в Санкт-Петербурге напали. Об этом написал представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

«МИД Украины выразил протест в связи с покушением на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге», — написал Николенко.

По его мнению, Россия не предприняла должных мер, чтобы предотвратить и расследовать ситуацию.

Неизвестный ранил ножом охранника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге 19 февраля. 21 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Назара Смоленского.