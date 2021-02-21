Байден посетил болеющего раком бывшего сенатора-республиканца

Президент США Джо Байден посетил бывшего сенатора от Республиканской партии Боба Доула, у которого несколько дней назад диагностировали рак легких четвертой стадии. Об этом сообщает Associated Press.

Глава государства посетил 97-летнего экс-сенатора и его супругу Элизабет в комплексе Уотергейт в Вашингтоне.

«У него (Доула) все хорошо», – рассказал Байден после встречи.

Боб Доул является ветераном Второй мировой войны, в 1976 году он выдвигался на пост вице-президента страны при действовавшем президенте Джеральде Форде. В 1996 году стал кандидатом в президенты США от республиканцев, уступил на выборах демократу Биллу Клинтону.