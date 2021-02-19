Лавров обвинил ЕС в попытках самоутвердиться за счет санкций против России
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Вводя санкции против России, Евросоюз пытается самоутвердиться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
По его словам, ухудшение отношений с Москвой — не главная цель.
«Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств», — сказал Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не желает разрывать отношения с Евросоюзом.
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