Лавров обвинил ЕС в попытках самоутвердиться за счет санкций против России

Вводя санкции против России, Евросоюз пытается самоутвердиться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, ухудшение отношений с Москвой — не главная цель.

«Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств», — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не желает разрывать отношения с Евросоюзом.