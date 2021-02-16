Песков рассказал о выборе препарата для вакцинации Путина от COVID-19

Президент России Владимир Путин сам сообщит о выбора препарата для вакцинации от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Песков не стал рассказывать о графике прививок, который намерен соблюдать российский лидер. По его словам, информация о том, что Путин может сделать прививку от коронавируса ближе к осени, была неверно изложена в СМИ, так как говорилось и о других возможностях.

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