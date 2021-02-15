Лавров: замеченные на акциях дипломаты ЕС знали, что вмешиваются в дела России

Дипломаты стран Европейского союза, которые принимали участие в несанкционированных акциях в России, знали, что тем самым вмешиваются во внутренние дела РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипломаты имеют иммунитет, однако, не в тех случаях, когда это касается внутренних дел страны пребывания.

«Комиссия ООН по международному праву в своих комментариях разъяснила, что самым ярким примером вмешательства во внутренние дела, способом, несовместимым с дипломатическим иммунитетом, является участие в публичных мероприятиях в стране пребывания», — подчеркнул российский министр.

При этом он добавил, что сами организаторы этих мероприятий подчеркивали нелегитимность действий, связанных с несогласованными митингами.

Ранее Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Москвой.