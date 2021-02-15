Глава МИД Белоруссии назвал страны, поддерживающие нынешнее правительство

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
МИД РФ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, кто еще кроме Москвы поддерживает Минск.

Из-за протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента, и реакции властей на проходящие акции Евросоюз и США ввели санкции против белорусских чиновников и предприятий.

«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном, другими», — заявил министр РБК.

Он также отметил, что отношения с ЕС не прекращались. В качестве примера он рассказал, что с рядом европейских стран у Белоруссии выросла торговля, несмотря на пандемию и «политические нюансы».

Макей выразил мнение, что трудности в диалоге с Евросоюзом временные, так как вскоре ЕС будет прислушиваться к официальной позиции, а не только к оппонентам действующей власти. Он добавил, что наладить отношения между Минском и Европой получится и при действующем президенте Александре Лукашенко, потому что все «позитивные моменты» были достигнуты при нынешней власти.

Ранее Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером Белоруссии.