В Вашингтоне задержана вооруженная женщина с письмом для Байдена

Сотрудники полиции задержали рядом с Белым домом женщину, в автомобиле которой был найден заряженный пистолет. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на правоохранительные органы.

По предварительной информации, 66-летняя женщина пыталась проникнуть на территорию резиденции президента США Джозефа Байдена, чтобы передать ему письмо. При этом ее сопровождал мужчина с пневматическим ружьем.

Отмечается, что задержанную передали Секретной службе США, которая охраняет первых лиц государства.