Трамп готовится представить концепцию будущего США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время представить концепцию будущего США. Об этом сообщает NBC.

«В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей», — подчеркнул Трамп.

По его словам, его союзникам предстоит проделать много работы, чтобы представить гражданам «видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки».

Кроме того, он также поблагодарил юристов, которые с ним работали в рамках процесса по его импичменту. Ранее сенат США в рамках слушаний оправдал Трампа. Политик в свою очередь оценил это как очередной этап «охоты на ведьм».