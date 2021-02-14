Трамп готовится представить концепцию будущего США

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Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс, 20... Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс, 20...
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс, 20...
Carlos Barria/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время представить концепцию будущего США. Об этом сообщает NBC.

«В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей», — подчеркнул Трамп.

По его словам, его союзникам предстоит проделать много работы, чтобы представить гражданам «видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки».

Кроме того, он также поблагодарил юристов, которые с ним работали в рамках процесса по его импичменту. Ранее сенат США в рамках слушаний оправдал Трампа. Политик в свою очередь оценил это как очередной этап «охоты на ведьм».