Трамп назвал слушания в сенате очередным этапом «охоты на ведьм»

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал решение сената по делу о его импичменте. Об этом сообщает NBC.

По его словам, слушания являлись очередным этапом «охоты на ведьм».

При этом он добавил, что «ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным».

Политик подчеркнул, что одна политическая сила получила возможность «свободно пренебрегать принципом верховенства права», а также очернить правоохранительные органы и поддерживать мятежников и бандитов.

«Превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия, а также подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точки зрения, с которыми они не согласны», — отметил Трамп.

Ранее сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте.