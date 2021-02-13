Глава офиса Зеленского назвал причины падения рейтинга президента
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак счел закономерным падение рейтинга главы государства Владимира Зеленского.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина 24».
Первой причиной снижения рейтинга президента стали сложные времена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, считает Ермак. По его словам, такая тенденция наблюдается не только на Украине.
«Вторая причина – против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне», - заявил глава офиса.
В ходе интервью Ермак также отметил, что не видит оснований для импичмента Зеленскому.
close