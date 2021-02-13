Лавров и спецпредставитель США договорились сотрудничать в Арктическом совете

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри договорились сотрудничать в Арктическом совете. Об этом сообщил МИД РФ.

«Собеседники договорились развивать взаимодействие и в этом формате с учетом значимости климатических вопросов в арктической повестке дня», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что председательство в совете в 2021-2023 годах переходит к России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой.