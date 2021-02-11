Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером Белоруссии
Ника Пикекатлет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главного стратегического партнера страны. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал в рамках Всебелорусского народного собрания.
По его словам, главным экономическим партнером Белоруссии является Россия.
При этом для страны также важны экономические отношения с Китаем и ЕС. Так, президент указал на отсутствие смысла в отказе от многовекторной внешней политики.
«Подтверждение особого значения российско-белорусских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий — содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что «мир ошалел» в 2020 году.
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