Франция выступила за твердый подход к отношениям с Россией

Франция считает, что подход Евросоюза к отношениям с Россией должен быть единым и твердым. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции, пишет ТАСС.

«Совет глав МИД ЕС 22 февраля проведет основательные дискуссии о своих будущих отношениях с Россией», — отметил он.

По его словам, обсуждение будет проходить «по следам визита (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борелля в Москву».

Визит дипломата в Москву проходил в период с 4 по 6 февраля. В ходе итоговой пресс-конференции после обсуждений с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России. Лавров, в свою очередь, указал Боррелю на ответственность ЕС за разрушение отношений с Россией.