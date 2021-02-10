Трамп недоволен выступлением своих адвокатов в Сенате США

Экс-президент США Дональд Трамп недоволен тем, как его адвокаты выступили на начальном этапе процесса по импичменту в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

Согласно сообщению, Трамп особенно недоволен выступлением адвоката Брюса Кастора и «почти кричал» на него.

Телеканал отмечает, что республиканцы посчитали изложенные юристами Трампа доводы излишне запутанными и невнятными.

Ранее сенат Конгресса США признал процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом конституционным.