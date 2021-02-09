Боррель заявил, что РФ показала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия показала свою незаинтересованность в восстановлении отношений с европейской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Евросоюз находится на перекрестке отношений с российской стороной и должен принять «решение века».

Он добавил, что Европа намерена избегать долгосрочной конфронтации с Россией и обеспечить российское гражданское общество поддержкой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал Боррелю на ответственность ЕС за разрушение отношений с Россией.

С 4 по 6 февраля глава евродипломатии совершил визит в Москву, где провел переговоры с российским министром. На итоговой пресс-конференции он отметил, что ЕС рассматривает вопрос введения санкций против России.