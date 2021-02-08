Лавров указал Боррелю на ответственность ЕС за разрушение отношений с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз виновен в разрушении отношений с Россией. Об этом говорится в заявлении российского министра.

На встрече Лавров подчеркнул важность выстраивания отношений между Брюсселем и Москвой на системной основе.

«Напомнил, что в 2014 году сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной», — следует из документа.

Визит дипломата в Москву проходил в период с 4 по 6 февраля. В ходе итоговой пресс-конференции после обсуждений с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил, что ЕС может ввести новые санкции против России.