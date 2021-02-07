Ройзман отказался выдвигаться в Госдуму от «Яблока» из-за слов Явлинского

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не станет выдвигаться в Госдуму от партии «Яблоко». Так он отреагировал на статью председателя федерального политического комитета «Яблока» Григория Явлинского об Алексее Навальном.

«Выдвижение в Госдуму от «Яблока» стало для меня невозможным», — написал Ройзман в своем Twitter.

Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте раскритиковал Навального за «популизм и национализм».