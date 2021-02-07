Ройзман отказался выдвигаться в Госдуму от «Яблока» из-за слов Явлинского
Антон Демидов
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не станет выдвигаться в Госдуму от партии «Яблоко». Так он отреагировал на статью председателя федерального политического комитета «Яблока» Григория Явлинского об Алексее Навальном.
«Выдвижение в Госдуму от «Яблока» стало для меня невозможным», — написал Ройзман в своем Twitter.
Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте раскритиковал Навального за «популизм и национализм».
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