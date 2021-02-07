МИД России счел высылку европейских дипломатов вынужденной мерой
Полина Рутковская
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Высылка трех европейских дипломатов из России была вынужденной мерой, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее слова приводит РИА «Новости».
«К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять», – отметила Захарова.
5 февраля из России были высланы дипломаты Германии, Польши и Швеции. Причиной стало их участие в несанкционированных акциях.
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