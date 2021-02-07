Премьер Японии рассказал о стратегии переговоров с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил сожаление, что спустя более чем 75 лет после окончания Второй мировой войны российско-японский мирный договор до сих пор не подписан, и заявил о намерении продолжать переговоры. Его слова приводит ТАСС.

«Возглавляемое мною правительство твердо опирается на достигнутые в 2018 году в Сингапуре итоги встречи между лидерами наших стран, и впредь мы будем продолжать переговоры на основе договоренностей между двумя странами», – рассказал Суга.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 2018 году в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, прекратившей состояние войны между странами.