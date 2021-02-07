Нога Байдена успешно восстанавливается

Президент США Джозеф Байден сделал рентгеновский снимок своей поврежденной ноги. Об этом сообщил врач президента Кевин О'Коннор, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

«Президенту будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование» — сказал О'Коннор. «Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент достиг хорошей стабильности связок», — сказал врач.

Как сообщалось, вопрос здоровья Байдена поднимался неоднократно во время его предвыборной кампании в силу того, что кандидату от демократов 78 лет. Сам политик обещал, что в случае его избрания на высший государственный пост будет регулярно отчитываться о состоянии своего здоровья.