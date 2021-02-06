Боррель назвал отношения с Россией «далекими от удовлетворительных»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя итоги визита в Россию, заявил, что отношения Евросоюза с Москвой далеки от удовлетворительных. Об этом пишет РИА «Новости».

Тем не менее, он подчеркнул, что дипломатические каналы должны оставаться открытыми, чтобы была возможность обмениваться мнениями.

«Я проинформирую своих коллег из ЕС об итогах моего визита на Совете по иностранным делам 22 февраля, где мы проведем специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов по отношениям между ЕС и Россией на мартовском Европейском совете», — сказал глава европейской дипломатии.

Боррель находился в России с визитом 4-5 февраля. С ним встретился глава МИД РФ Сергей Лавров.