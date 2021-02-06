Пекин призвал Вашингтон строго соблюдать принцип «одного Китая»

Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, ответственный за международные вопросы, в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай не приемлет какого-либо вмешательства извне в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна, передает Центральное телевидение КНР.

«США должны строго соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных американо-китайских коммюнике», — подчеркнул Ян Цзечи, добавив, что Пекин не потерпит вмешательства и продолжит защищать государственный суверенитет страны, безопасность и интересы развития.

Политик также отметил, что Китай и Соединенные Штаты обязаны уважать коренные интересы друг друга, политические системы, а также выбранные народами двух государств пути развития.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет «привлекать КНР к ответственности» за ее действия, «угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе».